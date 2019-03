Presidente do Santos confirma interesse em Ricardo Oliveira e quer dois centroavantes

O presidente do Santos, José Carlos Peres, confirmou o interesse em Ricardo Oliveira, do Atlético-MG. O técnico Jorge Sampaoli ligou para o jogador e ele é a prioridade para a posição.

Peres quer dois camisa 9 para a temporada. Há negociação por Ricardo Oliveira e outro do exterior, mantido em sigilo.

“Estamos correndo em busca do 9. Ricardo Oliveira é um dos nomes interessantes. Estamos trabalhando. Janela fecha na quarta-feira para o exterior. Estamos acelerando as negociações no exterior e também a questão do Ricardo”, disse o presidente, após congresso técnico na FPF.

“Precisamos de dois 9. Para um campeonato longo como o brasileiro queremos dois. Objetivo é ter dois centroavantes e hoje não há no Brasil, a ponto de tentarmos trazer o Ricardo Oliveira. Sampaoli pediu, todo treinador quer. Aplicado, não fuma, não bebe, dorme cedo. Tem vida regrada e tem condição de atuar até os 42, 43. Talvez seja o Ricardo, depende de negociação, e um que pode vir de fora. Nossa preocupação é esse de fora por causa do fechamento da janela”, completou.

O Galo, em compensação, não tem interesse em negociar Oliveira facilmente. Se as tratativas evoluírem, o Alvinegro precisaria ressarcir o clube financeiramente. O contrato vai até o fim de 2020.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com