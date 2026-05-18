Sem titulares, Santos se reapresenta e abre preparação para enfrentar o San Lorenzo

O elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé na manhã desta segunda-feira e iniciou a preparação para um importante duelo diante do San Lorenzo, válido pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida está marcada para as 19h (de Brasília) desta quarta, na Vila Belmiro.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como foi o treino

Os titulares do confronto diante do Coritiba no último domingo não participaram das atividades desta segunda. Eles permaneceram na parte interna para trabalhos regenerativos. O restante do elenco foi a campo para um treino técnico e tático.

Desfalques

Para a partida, o Santos seguirá com os desfalques de João Schmidt, Thaciano e Gabriel Menino, todos com lesões musculares na coxa. Com uma lesão no joelho direito, Zé Rafael também deve seguir como baixa.

Desfalque de última hora contra o Coritiba devido a um quadro febril, Igor Vinícius deve voltar a ser opção para Cuca.

Além deles, Neymar, que sofreu uma pancada diante do Coxa e foi convocado à Seleção nesta segunda, não deve mais atuar pelo Santos até a Copa do Mundo.

Situação do Santos

O Santos chega às duas rodadas finais da fase de grupos da Sul-Americana em situação delicada. Com apenas 3 pontos em quatro jogos, a equipe ocupa a última colocação do grupo. Apesar disso, o Peixe ainda depende apenas de si para sonhar com classificação, mas precisará de uma combinação praticamente perfeita de resultados.

Para avançar, o cenário mais claro é vencer os dois jogos restantes, o que levaria o Santos a 9 pontos. Ainda assim, isso não garante automaticamente a liderança do grupo, que dá vaga direta às oitavas, já que dependeria de tropeços do San Lorenzo e do Cuenca em seus outros compromissos.

Próximo jogo do Santos

Jogo: Santos x San Lorenzo

Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)

Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)