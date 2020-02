Sem Soteldo, Jesualdo testa até Jean Mota no ataque do Santos

Sem Soteldo, dúvida por conta de torção no tornozelo, o técnico Jesualdo Ferreira fez testes no ataque do Santos para enfrentar o Ituano, sábado, em Itu, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Renyer, Arthur Gomes e Jean Mota se revezaram pelas pontas. Os dois primeiros começaram a atividade ao lado de Eduardo Sasha. Raniel, substituído ainda no primeiro tempo da partida contra a Ferroviária por conta do forte calor em Araraquara, foi preservado.

A equipe que iniciou o trabalho tático foi: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Arthur Gomes, Renyer e Eduardo Sasha. Jean Mota entrou no decorrer da movimentação.

O Peixe ainda treinará na manhã desta sexta, em atividade totalmente fechada, antes de viajar para Itu.

