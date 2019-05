Sem resposta da CBF, Santos teme despedida de Rodrygo no domingo

O Santos teme pela despedida de Rodrygo já no domingo, contra o Internacional, a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O presidente José Carlos Peres foi à CBF na última quarta-feira, no Rio de Janeiro, e solicitou pessoalmente a dispensa do atacante da seleção olímpica para o Torneio de Toulon, na França. A resposta ainda não veio. Via assessoria, a confederação afirma que a posição ainda é de não liberar os convocados.

Como está negociado com o Real Madrid e tem a ida para a Espanha prevista ainda para junho, durante a Copa América, Rodrygo poderia fazer a sua última partida pelo Peixe no domingo. O Menino da Vila não se posiciona abertamente, mas gostaria de ficar à disposição do Alvinegro.

O torneio de Toulon será disputado entre os dias 1 e 15 de junho. A apresentação dos jogadores está marcada para o dia 27. A estreia será diante da Guatemala, no dia 2.

O presidente do Santos promete brigar até o fim pela liberação de Rodrygo. O argumento é de que a competição não é oficial. A conferir.

