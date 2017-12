Sem rancor, santistas desejam sorte a Lucas Lima no Palmeiras

A ida de Lucas Lima para o Palmeiras não repercutiu negativamente entre os jogadores do Santos. Embora tenha reforçado um rival para 2018, o meia conta com o apoio de seus ex-companheiros e até deixa saudade em alguns deles.

“Vai fazer falta, é um grande jogador, mas acho que no grupo temos atletas com qualidade e que podem suprir a ausência dele”, ponderou o volante Matheus Jesus, presente na partida beneficente “Natal sem Fome”, promovida pelo ex-jogador Narciso, na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro.

Companheiro do ex-camisa 10 do Peixe em 2017, o meio-campista preferiu não fazer apostas antes do próximo clássico com o Palmeiras, marcado para o dia 2 de fevereiro, no Palestra Itália, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

“Não fiz aposta, não (risos). Estamos falando de um grande jogador, mas agora está num time rival. Fora do campo é amigo de todo o elenco, tem um grande coração, desejo toda sorte do mundo para ele lá, são coisas do futebol”, resignou-se.

Já o jovem atacante Arthur Gomes, que, ao contrário de Lucas Lima, dá seus primeiros passos no Santos, mantém o apoio ao meia, mas com ressalvas. “Ele desejou sorte para mim, falou que está na torcida. Falei para ele que também estou na torcida, menos contra o Santos (risos). Mas que Deus o abençoe lá e que ele seja feliz”, brincou o garoto de 19 anos.

Lucas Lima chegou ao Santos em 2014. Desde então, disputou 202 partidas com a camisa alvinegra e marcou 19 gols. Nesse período, foi campeão paulista de 2015 e 2016, temporadas em que ainda foi vice da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, respectivamente.