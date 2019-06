Sem poder cobrir proposta do Lyon por Jean Lucas, Santos já pensa em Ronaldo

O Santos ficou de mãos atadas na negociação do Flamengo com o Lyon (FRA) pela venda de Jean Lucas por 8 milhões de euros (quase R$ 35 mi) – a informação foi antecipada pela Gazeta Esportiva. O Peixe não fixou valor de compra no acordo de empréstimo e nem estipulou qualquer taxa de vitrine.

Mesmo assim, o Rubro-Negro notificou o Alvinegro sobre o negócio na tarde da última quarta-feira e perguntou se o clube teria condição de cobrir a proposta. O Santos, porém, não tem o suficiente para melar a venda.

Sem Jean Lucas e sem o dinheiro, o Peixe já pensa em Ronaldo, outro volante e alvo no início deste ano. O Alvinegro aposta na boa relação com a diretoria do Flamengo para buscar a contratação (dessa vez fixando um valor para compra).

O Rubro-Negro, em contrapartida, não deve facilitar a saída, mesmo entendendo o problema causado pela venda de Jean. Ronaldo atuou 13 vezes no primeiro semestre e está nos planos da diretoria. O técnico Jorge Jesus ainda avaliará completamente o elenco.

Jean Lucas fará exames nos próximos dias na França antes de assinar contrato. O meio-campista de 20 anos era titular absoluto sob o comando de Jorge Sampaoli – foram 20 jogos no Santos, com uma assistência.

