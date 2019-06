Sem Jean Lucas, Sampaoli cobra renovação de destaque da base do Santos

Sem Jean Lucas, negociado pelo Flamengo com o Lyon (FRA), o técnico Jorge Sampaoli cobra do Santos a renovação de Sandry, volante destaque nas categorias de base.

O jogador de 16 anos foi promovido ao elenco profissional neste ano, empolgou o treinador e atuou em duas oportunidades, mas foi sacado a pedido da diretoria por causa do impasse contratual.

Sandry tem vínculo de formação até 31 de janeiro de 2020 e ainda não houve avanço pelo primeiro acordo profissional. Um dos entraves é a relação ruim do Peixe com o empresário Giuliano Bertolucci.

Sampaoli entende a necessidade de não oferecer grandes valores por um garoto, porém, não quer perder Sandry de jeito nenhum e exige esforço pela renovação para utilizá-lo no segundo semestre.

Sandry não tem as mesmas características de Jean Lucas, mas o argentino quer alternativas no meio-campo. Jobson, ex-Red Bull, ainda não estreou e terá mais oportunidades no decorrer do Campeonato Brasileiro.

Um dos “reforços” pode ser Sandry, mas Sampaoli pede um novo jogador com status de titular para o meio-campo. Ele ficou furioso com a saída de Jean Lucas no meio da temporada.

