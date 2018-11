Sem Gabigol, Santos corre para oferecer duas opções a Cuca

Sem Gabigol, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Santos corre para oferecer duas opções de origem ao técnico Cuca para a partida contra a Chapecoense, segunda-feira, no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Felippe Cardoso está em fase final de recuperação de inflamação no púbis e irá a campo para trabalhar com bola nesta semana, no CT Rei Pelé. Se não sentir dor, pode ser alternativa para Cuca definir o centroavante titular.

Outra pendência é Kaio Jorge, de 16 anos. A negociação pelo primeiro contrato profissional da joia se arrasta e a opção da diretoria é não liberá-lo para atuar enquanto o acordo não estiver assinado. Ele estreou na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, na Vila Belmiro, no dia 30 de setembro.

Além de Felippe Cardoso e Kaio Jorge, as alternativas no elenco são Copete, Eduardo Sasha ou Bruno Henrique improvisados. Os três possuem bom jogo aéreo e já atuaram centralizados em alguns momentos sob o comando de Cuca.

Há outros dois desfalques certos: Victor Ferraz e Diego Pituca, também suspensos. Os substitutos prováveis são Daniel Guedes e Bryan Ruiz. O elenco folgou no domingo, descansa também nesta segunda-feira e se reapresenta na terça, com portões fechados para a imprensa.