Sem descartar Marco Ruben, santista Cuca cita Jonas e Guerrero

O técnico Cuca costuma reformular o elenco dos clubes que assume. Com o processo já iniciado no Santos, ele não descarta a possibilidade de contratar o argentino Marco Ruben (Rosario Central), mas revela que há outros nomes em pauta, como o brasileiro Jonas (Benfica) e o peruano Paolo Guerrero (Flamengo).

O técnico citou como entrave para a eventual contratação de Ruben a presença de cinco estrangeiros no elenco. São eles o colombiano Jonathan Copete, o uruguaio Carlos Sanchez, o costarriquenho Bryan Ruiz e o paraguaio Derlis Gonzalez, além do argentino Emiliano Vecchio, já liberado por Cuca para buscar outro clube.

“Posso assegurar que gosto do Marco Ruben, mas já temos cinco estrangeiros no time. No Brasil, é o time que mais tem estrangeiros e não podem jogar todos juntos. Então, essa é a dificuldade principal sobre a vinda do Marco Ruben”, disse Cuca em entrevista à rádio LT3, da Argentina, sem descartar a possibilidade.

“A operação não está encerrada nem acertada. Deve se definir nessa semana”, explicou. “O Marco Ruben é um grande jogador e o Santos precisa de um centroavante de qualidade. É um tema para ser decidido com a diretoria. Há outros nomes que estão se falando no Santos, como Jonas e Guerrero”, disse o treinador.

Cobiçado por clubes brasileiros, Jonas pode deixar o Benfica para atuar no futebol da Arábia Saudita. Já Paolo Guerrero, um estrangeiro adaptado ao futebol brasileiro, algo valorizado por Cuca, tem contrato com o Flamengo apenas até o próximo dia 10 de agosto e vem encontrando dificuldades para renovar o vínculo nos moldes que deseja.

Além de trazer um centroavante, o técnico Cuca, sem se empolgar com a chegada do costarriquenho Bryan Ruiz, entende que é necessário contratar um meia. O experiente zagueiro David Braz, liberado pelo treinador, será emprestado pelo Santos ao turco Sivasspor.