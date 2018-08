Sem se empolgar com Ruiz, Cuca sente necessidade de reforços

A contratação do meia costarriquenho Bryan Ruiz, concretizada antes da chegada de Cuca, não empolga o comandante. O experiente treinador, hábil na formação dos elencos dos clubes que comanda, vê uma necessidade clara de reformular o grupo, processo que já iniciou.

“Você me perguntou se o Bryan é esse jogador (meia articulador). Tomara que sim. Só o trabalho vai dizer. Não é uma contratação feita por mim, que eu sabia como jogava e que encaixaria no meu processo. Já está feita. Temos que avaliar o jogador dando oportunidades, primeiro nos treinos”, disse Cuca após o jogo contra o Botafogo.

Na visão do técnico, o Santos precisa de um centroavante e de “um ou dois” meias. Diante do Botafogo, ele iniciou a partida com Gabriel no comando de ataque e, durante o segundo tempo, promoveu a entrada de Yuri Alberto, a quem elogiou, apesar do gol desperdiçado.

“É nítido que temos uma necessidade (de um centroavante), é muito claro isso. Também a necessidade de um armador ou dois. Também fica muito claro. Vamos buscar internamente esse jogador”, disse. “Não pedi o Jô. Mas, se chegar, é bem-vindo”, afirmou, sobre o ex-corintiano, atualmente no japonês Nagoya Grampus.

Dentro do processo de reformulação do elenco, algo que costuma fazer quando assume um novo clube, Cuca já liberou o zagueiro David Braz, que será emprestado ao turco Sivasspor, e o meio-campista argentino Emiliano Vecchio para buscarem novos ares. Jean Mota, por outro lado, permanece na Vila Belmiro.

“Eu vejo com naturalidade. São propostas que aparecem e você discute com a diretoria. Da minha parte, eles estão liberados. Menos o Jean Mota, nosso reserva imediato na lateral esquerda. É natural que esse ciclo continue e você, na necessidade, busque alguns atletas para suprir a ausência de outros”, analisou.