Sem acordo com time francês, Matheus Ribeiro é reintegrado ao Santos

Matheus Ribeiro estava muito próximo de deixar o Santos e rumar para o Amiens SC, da França. Porém, um desacordo de valores entre os dois clubes acabou brecando o empréstimo do lateral-direito, que voltou a ser relacionado e até entrou no segundo tempo do empate santista contra o Vasco, neste domingo, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro.

Antes sem espaço com Levir Culpi, o jovem de 24 anos chegou a rejeitar uma proposta do Goiás recentemente. A recusa do empréstimo ao time goiano irritou os diretores do Peixe, que já tinham tudo acertado para Matheus disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Esmeraldino. Como forma de ‘punição’, o lateral acabou sendo cortado da lista de inscritos na Libertadores e também estava treinando separado do elenco.

Porém, com a saída do lateral-esquerdo Caju ao Lille, também da França, e o entrave com o Amiens SC, Matheus Ribeiro foi reintegrado ao time.

Com contrato até 2020, ele chegou ao Santos em janeiro deste ano, após conquistar a Série B da última temporada com o Atlético-GO. Em 2017, ele fez apenas 9 partidas com a camisa do alvinegro.