Sem acerto com o Racing, Zelarayán insiste por ida ao Santos

Lucas Zelarayán esteve perto de reforçar o Racing-ARG, mas a negociação com o Tigres-MEX não evoluiu. Com isso, o Santos voltou à tona. Uma reunião entre um dos representantes do meia e o presidente José Carlos Peres está prevista para essa sexta-feira, no Business Center, em São Paulo.

A pedida do Tigres é de 7 milhões de dólares (R$ 27 mi). O Peixe pode contar com a ajuda do Grupo Sonda, por meio da DIS, para viabilizar a transação. O alvinegro busca segurança jurídica para passar a ter ajuda de investidores. Um fundo inglês também é alternativa.

Com prioridade por um meia, o Santos tem Zelarayán, Paulo Henrique Ganso, Bryan Ruiz e um nome da Europa mantido em sigilo como opções. O executivo de futebol Ricardo Gomes ainda procura por ao menos um volante e um centroavante para o segundo semestre.

Zelarayán é desejo santista desde dezembro, quando o presidente José Carlos Peres venceu a eleição. Após diversas tentativas, porém, o armador continuou no México. O desejo do jogador sempre foi de vir para a Vila Belmiro, já que ele é torcedor do Belgrano e não gostaria de atuar por um rival.

O argentino tem 26 anos, foi reserva durante maior parte da temporada e disputou 27 jogos, com quatro gols marcados. Sua última partida foi no dia 6 de maio, por 20 minutos em derrota de 2 a 0 para o Santos Laguna.