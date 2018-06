Sasha sofre lesão no tornozelo e pode ceder vaga a Bruno Henrique

Confira este e outros vídeos em

O atacante Eduardo Sasha sofreu uma lesão no tornozelo direito durante a derrota por 2 a 1 do Santos para o Internacional, na noite do último domingo, na Vila Belmiro. O atleta será reavaliado nesta segunda e, a princípio, pode até dar lugar a Bruno Henrique na partida contra o Fluminense, nesta quarta, no Maracanã.

O problema com avante se deu já na metade final do segundo tempo, quando ele acabou pisando em falso no pé do lateral esquerdo Iago, em lance na ponta direita. O jogador caiu no chão e reclamou de muitas dores, forçando o técnico Jair Ventura a utilizar a sua última substituição disponível.

“Se eu soubesse que o Sasha estava machucado, teria tirado ele antes. Escolhi um dos atacantes. Tive que fazer a última por conta de lesão. Pela lesão do Sasha, não pude fazer nada diferente”, comentou o treinador, que optou por Léo Cittadini no embate com os gaúchos, mas tinha um jogador a menos e precisava equilibrar seu meio-campo.

“O Inter sofre poucos gols, se defendem bem. Tivemos que envolver eles, criar oportunidades. Não conseguimos criar chances com um jogador a menos. Uma pena”, continuou o comandante, que reluta em confirmar a utilização de Bruno no Maracanã por uma questão física.

Depois de sofrer uma lesão no olho logo no primeiro jogo da temporada, o atleta voltou há dois meses e sofreu uma lesão muscular. De volta aos poucos, ele teve sua maior minutagem em campo justamente no final de semana, quando atuou por 45 minutos. Além dele, Jair tem algumas outras opções para substituir Sasha: Copete e Arthur Gomes.