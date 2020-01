Sasha diz que Santos busca perder um vício de Sampaoli

As comparações entre Jesualdo Ferreira e Jorge Sampaoli dominaram as análises do Santos nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, Eduardo Sasha comentou sobre as diferenças entre os dois treinadores.

Apesar de apontar uma semelhança na forma como ambos buscam recuperar a bola do adversário, o atacante revela que os jogadores ainda têm dificuldade para esquecerem algumas movimentações defensivas que eram propostas por Sampaoli.

“A ideia dos dois é fazer a pressão pós-perda da bola. Talvez não tenha tanta pressão nos zagueiros, isso muda um pouco. Às vezes no automático tentamos pressionar, mas não é o que ele propõe. A ideia é esperar um pouco mais o adversário, mas a intensidade é da mesma forma que o ano passado. São pequenos detalhes que mudam de um estilo para o outro”, afirmou o jogador.

Para falar sobre a dificuldade de assimilar ideias em um novo trabalho, Sasha utilizou sua trajetória no Peixe em 2019 como exemplo. Depois de iniciar a temporada escanteado no Santos, o atacante encontrou seu espaço com Sampaoli e tornou-se importante peça para a equipe.

“Cada pessoa tem pensamentos e métodos diferentes. Mudar de uma hora para outra não é simples, custa tempo. As ideias são diferentes do que estávamos acostumados e agora vamos ter que mudar aos poucos. Ele tenta passar a ideia durante o treino, mas infelizmente temos pouco tempo de preparação para captar a ideia. A gente jogou na segunda e já tem jogo amanhã, então fica difícil. Isso leva um tempo, como foi o ano passado, que também não foi de uma hora para a outra que a gente entendeu o Sampaoli. Eu mesmo não estava nos planos dele no início do ano”, completou.

Nesta quinta-feira, o Santos terá pela frente a Inter de Limeira, às 19h15, na Vila Belmiro. Depois de empatar sem gols na estreia do estadual contra o Red Bull Bragantino, o Peixe venceu o Guarani na última rodada. Com os quatro pontos conquistados até o momento, o Alvinegro Praiano ocupa a primeira posição do grupo A.