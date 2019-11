Santos volta em busca de substitutos para G. Henrique e Marinho

Algoz do Cruzeiro no último sábado, o Santos inicia os treinamentos para enfrentar o Fortaleza nesta segunda-feira. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique e com o atacante Marinho.

Os dois foram escalados como titulares na goleada contra o Cruzeiro e Marinho, inclusive, marcou o segundo gol na Vila Belmiro. Punidos pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden com o terceiro cartão amarelo, ambos precisam cumprir um jogo de suspensão automática.

Para o lugar de Gustavo Henrique contra Fortaleza, as principais alternativas de Jorge Sampaoli no miolo de zaga são Luan Peres e Luiz Felipe. No ataque, o técnico argentino pode apostar na escalação de Tailson entre os titulares, além de Derlis Gonzalez e Jean Mota.

Com 68 pontos ganhos, o Santos ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Flamengo Flamengo (81). A goleada sobre o Cruzeiro já garantiu a presença do time alvinegro na fase de grupos da edição de 2020 da Copa Libertadores.

O duelo entre Santos e Fortaleza, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, está previsto para as 20 horas (de Brasília) de quinta-feira, no Castelão. Fora da briga pelo título, Sampaoli quer quebrar o recorde do clube no torneio por pontos corridos de 20 clubes, alcançado em 2016 (71).