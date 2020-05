Santos vê reta final de contrato, mas não avança por permanência de Yuri Alberto

O contrato de Yuri Alberto com o Santos termina em 31 de julho, daqui a três meses, e não houve qualquer avanço significativo nas últimas semanas pela renovação.

O atacante, em alta com o técnico Jesualdo Ferreira em 2020, pode assinar um pré-acordo para sair de graça em agosto, mas só negociará com outros clubes se não houver acordo com o Peixe.

E a rotina recente é a seguinte. A pergunta “alguma novidade sobre a renovação?” tem sempre como resposta “ainda nada”. O presidente José Carlos Peres não se manifestou sobre a situação e vê dificuldade maior em meio à pandemia do novo coronavírus.

Yuri tem 19 anos e é cotado em clubes europeus desde muito novo. Seu estafe, porém, diz que não houve qualquer proposta oficial nos últimos dias.

Yuri Alberto foi promovido ao elenco profissional do Santos no fim de 2017, mas só ganhou sequência nesta temporada. São quatro jogos neste ano e 27 no total.

