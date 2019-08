Santos vê exemplo de Cazares e recusa proposta por Jean Mota

O Santos recusou a proposta de empréstimo do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, por Jean Mota. A oferta era de uma temporada, com valor de compra fixado – quantia não divulgada pelo Peixe.

O Alvinegro tem o exemplo recente de Cazares para dizer “não”. O Al Ahli ofereceu 4 milhões de euros (R$ 17 mi) ao Atlético-MG e disse ao Santos e empresários que não poderia pagar agora por Jean Mota.

O Peixe cogita negociar Jean, mas apenas em definitivo. A diretoria não estipulou uma quantia mínima ao mercado, porém, nos bastidores admite a chance de vender por 5 ou 6 milhões de euros.

Jean Mota é um dos alvos para substituir Emiliano Vecchio, hoje no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O santista é desejo do futebol árabe desde 2017. Ele seguiu a conta oficial do Al Ahli no Instagram na última quarta-feira e gerou expectativa na torcida.

Melhor jogador do Campeonato Paulista, Jean é atualmente um dos reservas do técnico Jorge Sampaoli. O meia tem 25 anos e contrato até 30 de junho de 2022. O Santos detém 80% dos direitos econômicos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com