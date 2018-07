Santos usa link alternativo para tentar transmitir amistoso no México

A Santos TV teve uma noite difícil nesta terça-feira. Sem acordo para transmissão em canais brasileiros, o Peixe decidiu mostrar o amistoso contra o Querétaro, no México, por meio do seu canal oficial no Youtube. E não deu muito certo. O jogo terminou empatado em 0 a 0.

Às 22h54, 26 minutos antes da bola rolar no Estádio Corregidora, o alvinegro anunciou a transmissão na Santos TV, com início para às 23h05. Na prática, porém, o começo da partida teve apenas áudio e, na sequência, o clube apelou para um link alternativo, não liberado oficialmente para as imagens do jogo.

Boa parte do primeiro tempo foi transmitida por meio desta alternativa pirata, com resolução baixa. Na sequência, uma mensagem apareceu na tela: “Você está roubando o ao vivo”. A partir daí, o sinal foi cortado e o torcedor ficou só com a narração.

Kako Ferreira, coordenador da Santos TV, explicou o ocorrido. O Peixe contava com o sinal da TV Excelsior, do México, canal oficial do amistoso.

“O sinal não é da Santos TV, estamos colocamos um link alternativo para que o santista não fique sem imagens. A TV que nos enviaria o sinal não honrou o compromisso”, disse Kako, por meio do Twitter.

“Apenas esclarecendo, fomos autorizados a retransmitir o amistoso pela televisão detentora dos direitos. O mesmo não funcionou e de lá nos enviaram outro link, para nossa surpresa, percebemos que não se tratava do link oficial e tiramos do ar”, completou.

O primeiro amistoso, na derrota por 1 a 0 para o Monterrey, no Estádio BBVA Bancomer, teve a transmissão da Fox. Depois da turnê no México, o Santos voltará a campo para enfrentar o Palmeiras, no dia 19, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.