Santos empata com o Querétaro em amistoso no México

O Santos empatou com o Querétaro em 0 a 0 no amistoso realizado na noite desta terça-feira, no Estádio Corregidora, no México. Essa foi a segunda das duas partidas da turnê do Peixe. Na primeira, derrota por 1 a 0 para o Monterrey, no último sábado.

O alvinegro foi melhor em boa parte do jogo e poderia ter vencido. O pior momento foi no fim da primeira etapa, quando Dodô chegou a evitar, em cima da linha, gol do atacante brasileiro Sanvezzo.

No segundo tempo, o Santos criou boas chances com Copete e Eduardo Sasha, mas não abriu o placar. O técnico Jair Ventura fez alguns testes e deu minutos para Vladimir, Luiz Felipe, Léo Cittadini, Fernando Medeiros, Gabriel Calabres, Vitor Bueno e Yuri Alberto.

Depois da pausa para a Copa do Mundo na Rússia, o Peixe voltará a campo de forma oficial para enfrentar o Palmeiras, no dia 19, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

O primeiro tempo foi bem movimentado. O Santos começou melhor, quase marcou com Rodrygo, aos 11, e viu um gol anulado de Copete após falta em rebote de chute de Jean Mota, aos 21.

Depois de resistir à pressão, o Querétaro melhorou e passou a entrar com facilidade na defesa dos visitantes. O goleiro Vanderlei reclamou dos companheiros em várias oportunidades.

A principal chance veio com o brasileiro Sanvezzo, aos 43 minutos. O atacante avançou pela direita, encobriu Vanderlei e Dodô tirou em cima da linha. Os mexicanos pediram o gol.

TESTES E EMPATE MANTIDO

O técnico Jair Ventura voltou para a segunda etapa com Vladimir na vaga de Vanderlei e Léo Cittadini no lugar de Yuri. Outros testes foram feitos no decorrer dos 45 minutos: Yuri Alberto no Copete, Luiz Felipe no David Braz, Vitor Bueno no Rodrygo, Fernando Medeiros no Eduardo Sasha e Gabriel Calabres no Cittadini.

Depois de muita movimentação no primeiro tempo, o jogo esfriou. O Santos só criou a primeira chance clara aos 16, quando Dodô cruzou rasteiro, Léo Cittadini passou da bola e Copete chutou por cima do travessão. Sete minutos depois, Yuri encontrou Sasha na área, mas o atacante chutou no meio do gol.

O Peixe seguiu melhor, com a posse de bola e perto do gol, mas não foi efetivo e manteve o zero no placar, sem balançar as redes nos dois jogos no México. E aos 39, o Querétaro quase fez. Britos arrancou sozinho e acertou o travessão de Vladimir. Antes do apito final, Dodô foi expulso após cotovelada.