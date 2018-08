Santos treinará no Pacaembu após o julgamento do caso Sánchez

O Santos treinará na noite desta segunda-feira, no Pacaembu, após o julgamento do caso Carlos Sánchez na sede da Conmebol, no Paraguai, marcado para as 15h (de Brasília). A atividade será a última antes da decisão contra o Independiente-ARG nesta terça, às 19h30, no estádio da capital paulista, pela volta das oitavas de final da Libertadores da América.

A ideia do Peixe é saber do resultado para montar a estratégia. O 0 a 0 da ida pode ser mantido, mas a Conmebol pode declarar o alvinegro derrotado por 3 a 0 pela suposta escalação irregular do uruguaio. Dessa forma, uma virada histórica precisaria ser conquistada.

“Temos jogado em vários locais. Nossa casa é a Vila Belmiro, ficamos muito feliz, mas Pacaembu também, acostumados. Hoje vamos treinar lá para ver de perto o gramado, sentir de perto. Mais importante do que o campo, é o foco, torcida comparecer e será um grande jogo, num grande estádio, e com torcida do nosso lado, o que é muito bom sempre”, disse Gabigol, em entrevista coletiva.

Os reservas do Santos treinaram na manhã desta segunda, no CT Rei Pelé. A atividade foi reforçada por Alison e Victor Ferraz, suspensos contra o Bahia, no último sábado, e Bruno Henrique, substituído no intervalo da partida.