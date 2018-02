Santos treina com Renato e Luiz Felipe em campo após vitória

Após vencer o São Caetano por 2 a 0 nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, o Santos se reapresentou nesta quinta, no CT Rei Pelé. Os titulares fizeram treino regenerativo na academia. Os reservas foram a campo para trabalho de cruzamentos e finalizações.

Renato, poupado diante do Azulão, treinou em campo. Luiz Felipe, em fase final de recuperação de edema na coxa esquerda, trabalhou com bola pela primeira vez e está perto do retorno.

No treino técnico, Rodrygo, que vinha se destacando, deixou o campo após pancada antes do término. O atacante, porém, não preocupa. Diogo Vitor, promovido ao elenco profissional, foi bem no trabalho do técnico Jair Ventura.

O Santos volta a treinar na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. O Peixe enfrentará o São Paulo no domingo, às 17h (de Brasília), no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.