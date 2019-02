Santos tentará pela primeira vez eliminar um rival estrangeiro da Sul-Americana

Dizem que para tudo na vida tem a primeira vez. Nesta terça-feira, o Santos vai tentar passar por um adversário estrangeiro na Copa Sul-Americana. Em cinco participações na competição, o Peixe teve participação tímida em todas elas.

Em 2003, o Alvinegro da Vila Belmiro foi eliminado pelo Cienciano, do Peru, que foi o campeão da Sula naquele ano. No ano seguinte, o Peixe sucumbiu para a LDU. Já em 2005, uma temporada depois do último título brasileiro, eliminação para o Fluminense.

Um ano depois, com Vanderlei Luxemburgo no comando, o Santos passou pelo Cruzeiro. Porém, parou no adversário estrangeiro. Coube ao San Lorenzo, da Argentina despachar o Peixe, vencendo por 3 a 0 na Argentina e perdendo pelo placar de 1 a 0 na Vila Belmiro.

A última participação do Santos foi em 2010. Com Neymar, Ganso e cia, o Peixe sequer passou da primeira fase, caindo para o Avaí. A equipe até venceu por 1 a 0 na Ressacada, mas no jogo de ida havia sido derrotado pelo placar de 3 a 1, no Pacaembu.

Com Jorge Sampaoli no comando, o Santos tentará pela primeira vez em sua história passar por um rival de fora do Brasil. A equipe enfrentará o River Plate-URU, no Pacaembu vazio. No jogo de ida, empate em 0 a 0. Dessa forma, só a vitória interessa ao Peixe para se classificar diretamente para a segunda fase.

