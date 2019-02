Santos vê contrato no fim, mas ainda não discute renovação de Orinho

Orinho tem contrato com o Santos até o dia 31 de maio e já poderia assinar um pré-acordo para sair de graça para qualquer outro clube. Mesmo assim, o Peixe ainda não discutiu a sua situação.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o presidente José Carlos Peres disse que não conversou com o técnico Jorge Sampaoli sobre o caso do lateral-esquerdo de 23 anos. E não há qualquer negociação em andamento.

O Alvinegro espera anunciar nesta semana duas contratações para a posição de Orinho: Felipe Jonatan, do Ceará, e Jorge, do Monaco-FRA e antes emprestado ao Porto-POR.

Orinho retornou da Ponte Preta nesta temporada e não conseguiu substituir Dodô à altura. Com isso, foi preterido pelo improvisado atacante Copete na função.

As atuações não foram satisfatórias e a tendência é de concorrência pesada, mas o Santos pensa em renovar e emprestar novamente o jogador. Orinho, em contrapartida, quer permanecer se estiver nos planos, não para ser cedido mais uma vez a outra equipe. No início do ano, o atleta foi procurado pelo Fluminense.