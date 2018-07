Santos tenta renovar com Fernando Medeiros; Diego Cardoso é assediado

Fernando Medeiros e Diego Cardoso, destaques do time sub-23 e antigas promessas das categorias de base, reforçarão o Santos em amistosos no México. E antes mesmo do retorno ao elenco profissional, a dupla mostrou que está em alta no mercado.

Aos 22 anos, Fernando tem contrato até dezembro de 2018. Na visão do Peixe, a renovação está encaminhada e faltam detalhes. Os representantes do meia, porém, afirmam que a permanência é incerta e dois grandes clubes da Série A têm interesse em um pré-acordo.

Diego tem 24 anos e foi sondado por clubes de Portugal e Japão recentemente. O atacante tem vínculo até 15 de dezembro de 2019 e a sua situação contratual é mais segura para o alvinegro.

As presenças de Fernando Medeiros e Diego Cardoso têm a ver com a atuação do executivo de futebol Ricardo Gomes. O diretor conversou com o técnico do sub-23, Leandro Mehlich, e sugeriu ao técnico Jair Ventura a promoção. A dupla treinou entre os profissionais na pré-temporada, mas voltou para a equipe B.

O Santos viajará para o México nesta quarta-feira. Lá, disputará amistosos contra Monterrey e Querétaro, nos dias 7 e 10, respectivamente.