Diego Cardoso e Fernando Medeiros reforçam o Santos em viagem para o México

O meia Fernando Medeiros e o atacante Diego Cardoso, do time sub-23, viajarão com o elenco profissional do Santos para o México, nesta quarta-feira. O Peixe enfrentará o Monterrey e o Querétaro, nos dias 7 e 10, respectivamente. A informação foi inicialmente publicada pelo Diário do Peixe.

Fernando e Diego treinaram com o técnico Jair Ventura no domingo e também nessa segunda-feira. A dupla teve o passaporte pedido e foi avisada sobre a compra das passagens. Eles são destaques da equipe B, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Enquanto isso, alguns jogadores são dúvida para a viagem. Gabigol, Alison, Renato e Arthur Gomes podem ficar no CT Rei Pelé em preparação para o clássico contra o Palmeiras, dia 19, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outra baixa é Lucas Veríssimo, disputado por Lyon-FRA e Torino-ITA.

O elenco atual do alvinegro tem 28 atletas. A diretoria procura por dois volantes, um meia e um centroavante. Alguns podem ser negociados ainda nesta janela internacional de transferências.