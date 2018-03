Santos tenta jogar clássico com uniforme em apoio a Neymar

O Santos tem a ideia de emitir uma mensagem de apoio a Neymar em seu uniforme para o clássico contra o Corinthians, domingo, às 17h (de Brasília), no Pacaembu. As camisas teriam a hashtag “TamojuntoNeymar”. Por questões burocráticas, porém, a ação não está confirmada. A intenção foi publicada pelo Diário do Peixe e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O alvinegro busca se reaproximar de Neymar há algumas semanas. O vice-presidente Orlando Rollo tentou, inclusive, visitá-lo na França, mas não obteve sucesso. O craque do PSG se afastou do clube por conta de ações judiciais no mandato do ex-presidente Modesto Roma.

Neymar torceu o tornozelo e fraturou um osso do pé direito em partida contra o Olympique no último final de semana. Ele será operado neste sábado, em Belo Horizonte, e a recuperação pode durar até três meses.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com