Santos tenta contratar Marcelo Moreno, mas esbarra em alto salário

O Santos tentou contratar o boliviano Marcelo Moreno, atacante do Wuhan Zall, da segunda divisão do futebol chinês, mas o alto salário do centroavante inviabilizou o negócio.

O Peixe obteve a liberação do clube da China antes do término do contrato, em dezembro, porém, os vencimentos são de 5 milhões de dólares por temporada: aproximadamente R$ 1,5 milhão por mês, fora da realidade financeira santista.

Moreno tem 31 anos e já atuou por Cruzeiro, Grêmio e Flamengo no Brasil, além de passagem pela Europa no Shakhtar Donetsk-UCR, Werder Bremen-ALE e Wigan Athletic-ING. Ele atua no futebol chinês desde 2015.

Sem Marcelo Moreno, o alvinegro segue atrás de um camisa 9. As tratativas por Joaquín Ardaíz, uruguaio do El Tanque Sisley, também não avançaram nos últimos dias.