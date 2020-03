Santos tem reunião “produtiva” com advogada de Robinho por acordo para pagar dívida

O Santos se reuniu nesta sexta-feira com Marisa Alija, advogada representante de Robinho, no Business Center, sede do Peixe em São Paulo.

A conversa teve como assunto a dívida com o atacante e ainda não se falou sobre proposta para o possível retorno no segundo semestre, quando o contrato com o Baseksehir, da Turquia, termina.

O papo foi “produtivo”, uma proposta de parcelamento do débito foi feita e Marisa irá analisar para uma resposta na próxima semana. A ideia é alongar o pagamento diante da situação financeira delicada do Alvinegro.

O Santos não esconde o desejo de trazer Robinho de volta, mas sabe que, primeiramente, precisa resolver a questão da dívida. A possibilidade de pagar o débito junto ao salário não é pauta neste momento, mas pode vir a ser.

