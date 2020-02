Santos tem pior início ofensivo do século; compare ano a ano

O Santos de Jesualdo Ferreira tem o pior início de ano em termos ofensivos no século – mais precisamente, desde 1994, temporada do tetra da seleção brasileira.

O Peixe fez seis gols em sete partidas do Campeonato Paulista, menos de um por jogo em média. Esse desempenho só foi pior há 26 anos, quando o Alvinegro marcou quatro vezes.

Em termos defensivos, o Santos não está mal. São cinco gols sofridos, melhor retrospecto desde 2015. Para efeito de comparação, o Peixe de Sampaoli teve 20 pró e sete contra no mesmo período do ano passado.

O Alvinegro voltará a campo para enfrentar o Palmeiras, sábado, no Pacaembu, pela oitava rodada do Estadual. O presidente José Carlos Peres prometeu nova chance a Jesualdo, mesmo com o futebol ruim apresentado.

Veja abaixo o retrospecto nos sete primeiros jogos de cada ano desde 1994:

2020: seis feitos e cinco sofridos

2019: 20 feitos e sete sofridos

2018: 11 feitos e sete sofridos

2017: 12 feitos e nove sofridos

2016: 12 feitos e oito sofridos

2015: 13 feitos e quatro sofridos

2014: 17 feitos e quatro sofridos

2013: 15 feitos e nove sofridos

2012: 14 feitos e oito sofridos

2011: 19 feitos e oito sofridos

2010: 18 feitos e sete sofridos

2009: oito feitos e nove sofridos

2008: seis feitos e oito sofridos

2007: 14 feitos e sete sofridos

2006: 14 feitos e nove sofridos

2005: 16 feitos e cinco sofridos

2004: 22 feitos e oito sofridos

2003: 17 feitos 10 sofridos

2002: 11 feitos e oito sofridos

2001: 19 feitos e seis sofridos

2000: oito feitos e 16 sofridos

1999: 14 feitos e oito sofridos

1998: 17 feitos e 11 sofridos

1997: 15 feitos e 11 sofridos

1996: 13 feitos e 10 sofridos

1995: 12 feitos e sete sofridos

1994: quatro feitos e oito sofridos