Santos tem outras prioridades, mas quer renovar com Robson Bambu

O Santos tem outras prioridades neste momento, como reforçar o elenco e impedir a perda de milhões na venda de Rodrygo, mas uma das pautas em aberto é tratar da renovação de Robson Bambu.

O zagueiro tem vínculo até o dia 10 de novembro e já pode assina um pré-acordo com qualquer outra equipe para sair de graça. O Peixe manifestou o desejo da renovação em contatos iniciais com os representantes do jogador, porém, não emitiu qualquer proposta até o momento. No clube, há quem duvide do talento do atleta revelado nas categorias de base, só que pensamento é: melhor testá-lo no próprio alvinegro do que correr o risco de vê-lo brilhar em outro lugar.

Promovido ao elenco profissional pelo técnico Jair Ventura, Bambu estreou nesta temporada e entrou em campo em mais duas oportunidades. Ele é a quinta opção para a zaga, atrás dos titulares Lucas Veríssimo e David Braz e reservas Luiz Felipe e Gustavo Henrique.

Como Veríssimo deve ser negociado e está sendo disputado por Lyon-FRA e Torino-ITA, Robson Bambu pode ganhar mais espaço no plantel. Outra vantagem do Menino da Vila é a possibilidade de atuar como lateral-direito.

Além de Bambu, outros dois têm situação incerta: Léo Cittadini, com contrato até dezembro, ainda não respondeu à proposta de renovação. O capitão Renato, de 39 anos, também tem vínculo por mais um semestre e pode se aposentar.