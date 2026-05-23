Santos tem mudanças no ataque para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

O Santos está escalado para o duelo de logo mais diante do Grêmio, neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Cuca precisou escalar um setor ofensivo alternativo, visto que o Peixe sofre com ausências importantes no ataque.

A bola rola para Grêmio e Santos às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

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Santos escalado

As dificuldades de Cuca para escolher os 11 iniciais desta noite se dão, principalmente, no ataque. O treinador já não contou com Neymar no último compromisso, devido a dores na panturrilha, e agora perdeu Barreal, que cumpre suspensão pela expulsão contra o Coritiba e Rollheiser, com um problema muscular.

Portanto, Rony, Gabigol e Miguelito ocupam os espaços deixados e começam como titulares no elenco santista neste sábado.

O Santos vai a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Verissimo e Escobar; William Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Miguelito; Rony e Gabigol.

Lesionados : Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Neymar (dores na panturrilha direita), Gabriel Menino (lesão no músculo posterior da coxa direita), João Schmidt (lesão no músculo posterior da coxa direita), Thaciano (lesão muscular na coxa direita), Rollheiser (problema muscular) e Barreal (suspenso).

: Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Neymar (dores na panturrilha direita), Gabriel Menino (lesão no músculo posterior da coxa direita), João Schmidt (lesão no músculo posterior da coxa direita), Thaciano (lesão muscular na coxa direita), Rollheiser (problema muscular) e Barreal (suspenso). Pendurados: Escobar, Luan Peres, João Schmidt e Gabriel Bontempo.

Grêmio também definido

Os titulares de Luís Castro são: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Caio Paulista; Leo Pérez, Noriega, Amuzu, Braithwaite, Enamorado e Carlos Vinicius.