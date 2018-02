Santos tem lucro de apenas cinco mil em jogo contra o São Caetano

O Santos lucrou apenas R$ 5.673,84 na vitória por 2 a 0 contra o São Caetano nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O público foi de 4.165 torcedores.

Foi a pior arrecadação do Peixe em 2018. Diante do Bragantino, a renda foi de R$ 113.615, com 7.508 pagantes. No Ituano, já no Pacaembu, foi de R$ 62.156,85, com 11.613 torcedores.

O alvinegro vai voltar para a Vila Belmiro para encarar o Santo André, no dia 25 de fevereiro, às 19h30. A venda de ingressos está em andamento.