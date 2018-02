Santos tem ‘dia D’ por reforço, venda e renovação

O Santos terá um dia de possíveis definições em seu elenco. O Peixe tem a expectativa de avançar pela contratação de Lucas Zelarayán, vender Lucas Veríssimo e renovar com Diogo Vitor.

Na noite desta segunda-feira, o agente de Zelarayán, Ronald Baroni, se reuniu com a diretoria do Tigres-MEX para tentar a liberação do meia por empréstimo ao alvinegro. O empresário disse ao atleta que a conversa foi boa e que a definição ocorrerá até quarta-feira.

Essa terça também deve ser o dia do fim da negociação de Veríssimo com o Spartak Moscou-RUS. Um representante do clube russo vem ao Brasil para selar a transação por 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões). O Santos ficará com R$ 24 milhões à vista.

Por fim, Diogo Vitor deve assinar novo contrato de três temporadas. O atacante, destaque do Santos B em 2017, será promovido ao elenco profissional se permanecer. O atual contrato se encerra no dia 31 de março.

Se acertar todas essas pendências, o alvinegro ficará perto de fechar o elenco e aliviar as contas. A comissão técnica ainda quer um lateral-esquerdo, um volante e um atacante.