A novela continua: Santos recebe boa e má notícia sobre Zelarayán

O Santos recebeu uma boa e uma má notícia sobre Zelarayán no fim de semana. No sábado, o Peixe soube que o meia não atuaria pelo Tigres-MEX no domingo, nem pelo time profissional, tampouco pela equipe sub-20 (o argentino tem 25 anos, mas três mais velhos podem reforçar o grupo). A ausência do jogador na rodada indicou a esperada liberação por empréstimo.

O otimismo, porém, voltou a diminuir depois da partida diante do Pumas. O meia Aquino, titular da equipe mexicana, sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda e deixou o estádio de muleta após derrota por 2 a 0 para o Pumas.

Com Aquino lesionado e o insucesso na negociação por Guido Pizarro, do Sevilla-ESP, o Tigres poderia segurar Zelarayán. A negociação já se arrasta por semanas.

Zelarayán quer vir para o Santos e, inclusive, conversou com o técnico Tuca Ferretti para pedir a liberação. A decisão, porém, é da diretoria. Mesmo pouco utilizado pelo Tigres, o jogador é prestigiado por alguns dirigentes.

A proposta do Santos é de R$ 1 milhão pelo empréstimo de um ano, com preço fixado para compra. Os dirigentes já admitem o insucesso na negociação, mas afirmam que as tratativas continuam. A imprensa mexicana dá a conversa como encerrada.

Zelarayán é um meia armador e viria para substituir Lucas Lima. O argentino de 25 anos também pode atuar como segundo volante e como ponta pelo lado esquerdo do campo. Em 2015, pelo Belgrano, o atleta foi eleito o melhor jogador do Campeonato Argentino, em votação com mais de 100 jornalistas.

O Peixe contratou Romário, Eduardo Sasha e Gabigol. Além de Zelarayán, a diretoria procura por um volante e estuda a contratação de laterais.