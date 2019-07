Santos sugere nomes, mas Sampaoli não aprova e busca por volante segue difícil

O Santos ainda não conseguiu avançar na busca pelo substituto de Jean Lucas, negociado pelo Flamengo ao Lyon (FRA). E para dificultar ainda mais essa situação, o Peixe só tem até quarta-feira – fim da janela internacional de transferências -, para trazer um jogador do exterior.

Nos últimos dias, duas opções do Brasil foram sugeridas pela diretoria e não aprovadas pelo técnico Jorge Sampaoli: Matheus Rossetto, do Athletico-PR, e Jhonny Lucas, do Paraná.

Rossetto tem 23 anos e está atualmente na reserva do Athletico. Jhonny Lucas tem 19 anos, fez boa Série A em 2018, esteve perto de ser negociado com o Braga-POR, mas ficou.

De acordo com a diretoria santista, os nomes aprovados por Sampaoli são caros e inviáveis sem uma grande venda ou com a “limpeza do estoque” dos que estão fora dos planos, como Bryan Ruiz e Fabián Noguera. Hernani, vendido pelo Zenit (RUS) ao Parma (ITA), era um dos alvos. Guilherme, do Olympiakos, não quer retornar ao Brasil.

Jorge Sampaoli vê a chegada de um novo volante como imprescindível. O treinador também gostaria de um lateral-direito e outro ponta, porém, sem tanta urgência.

