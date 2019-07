Sampaoli busca alternativa para lateral do Santos, mas vê volante “imprescindível”

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, busca soluções caseiras para a lateral direita, como Cadu, de 17 anos, mas não abre mão de um novo meio-campista.

Sampaoli quer um substituto para Jean Lucas e tem conversado com a diretoria em busca de opções. Hernani, negociado pelo Zenit (RUS) ao Parma (ITA) e Ronaldo, emprestado pelo Flamengo ao Bahia, eram alternativas.

O treinador sabe da dificuldade de encontrar um volante bom e com preço acessível, capaz de defender e apoiar com a mesma qualidade, porém, conta com a equipe de análise de desempenho para encontrar o melhor custo-benefício.

A vontade de ter um “novo Jean Lucas” é tão grande que Sampaoli aconselhou a direção a não pagar caro na lateral para sobrar dinheiro. Esse foi um dos motivos para a negociação com Adriano não avançar – o jogador fechou com o Athletico-PR.

Jorge Sampaoli vê o elenco em condições de brigar pelo título brasileiro se um grande volante pintar. Ele está preocupado com as opções escassas em meio a lesões e/ou suspensões. As alternativas no meio são Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jean Mota, Alison, Jobson, Cueva, Evandro e Ivonei.

