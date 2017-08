Santos só perdeu para o Atlético-PR na Vila Belmiro uma vez na história

O Atlético-PR está em uma situação delicada na Libertadores. Após perder por 3 a 2 no confronto de ida contra o Santos, no dia 5 de julho, em Curitiba, o Furacão precisará repetir um feito pouco comum em toda a história para avançar na competição continental.

Afinal, desde que foi fundado, em 1924, o time paranaense venceu o Peixe na Vila Belmiro somente uma vez. O estádio do alvinegro será o palco do embate decisivo desta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela volta das oitavas de final do torneio.

Ao todo, foram 19 jogos entre as equipes no Urbano Caldeira, com 12 triunfos santistas, um atleticano e outros seis empates. A única vitória do Furacão, porém, está servindo como uma verdadeira ‘chama da esperança’.

Em 2005, os santistas foram eliminados pelo Atlético-PR nas quartas de final da Libertadores após perderem por 2 a 0 na Vila, justamente o placar necessário para os paranaenses avançarem nesta quinta.

Como venceu por 3 a 2 em Curitiba, os santistas se classificam mesmo se perderem por 1 a 0 ou 2 a 1. Caso o Atlético-PR devolva o 3 a 2, a disputa será decidida nos pênaltis. Qualquer empate levará o Santos às quartas da Libertadores.