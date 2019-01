Derlis González falta em reapresentação do Santos por causa do atraso no salário

Derlis González faltou na reapresentação do elenco profissional do Santos na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. E o motivo é o atraso no pagamento de direito de imagem.

O Peixe chegará ao terceiro mês consecutivo de atraso no próximo dia 10 e o paraguaio não recebeu 1 real sequer dessa parte do pagamento desde a sua chegada.

Insatisfeito, o atacante cogita ser negociado. Ele está emprestado pelo Dínamo de Kiev-UCR até julho de 2020, em uma troca com Vitor Bueno.

Em entrevista à Transamérica no último dia 27, o presidente José Carlos Peres prometeu quitar o débito “nos próximos dias, talvez amanhã”, o que ainda não ocorreu. Uma minoria do elenco recebe direito de imagem, mas alguns ganham 40% do salário dessa forma.