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Santos se reapresenta após empate e inicia preparação para clássico contra Palmeiras

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(Foto: Raul Baretta / Santos)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 29/04/2026 às 18:25

Nesta quarta-feira, o Santos se reapresentou no CT Rei Pelé após o empate com o San Lorenzo, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O elenco alvinegro deu início à preparação para o clássico contra o Palmeiras, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O Santos encara o Palmeiras na tarde deste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Como foi o treino?

A atividade do Santos nesta quarta-feira contou apenas com os jogadores que não viajaram até Buenos Aires. Os jogadores que já estavam na Baixada Santista foram ao gramado do CT Rei Pelé e realizaram um treino na parte da manhã.

Os demais jogadores chegaram à Santos nesta madrugada e não participaram da atividade promovida pela comissão de Cuca.

O Santos volta a treinar na manhã desta quinta-feira, novamente no CT Rei Pelé.

Confira a programação do Santos no resto dessa semana:

30/4 - quinta-feira: reapresentação e treino no CT Rei Pelé (de manhã).
1/5 - sexta-feira: reapresentação e treino no CT Rei Pelé (de manhã). Viagem para São Paulo à tarde.
2/5 - sábado: jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Próximo jogo do Santos

  • Palmeiras x Santos (14ª rodada do Brasileirão)
  • Data e horário: 02/05 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
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