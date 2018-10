Santos se preocupa com dores no púbis de Felippe Cardoso

O Santos está preocupado com a condição física de Felippe Cardoso e faz trabalho específico para liberar o atacante, contratado em setembro junto à Ponte Preta.

Felippe voltou a sentir dores no púbis depois da estreia por 20 minutos no empate em 0 a 0 com o São Paulo, na Vila Belmiro, no último dia 16, e não jogou desde então. O problema é antigo e fez com que ele não atuasse desde o dia 19 de maio pela Macaca antes de vestir a camisa alvinegra.

O centroavante sente poucas dores, mas precisa melhorar o condicionamento físico e fortalecer a musculatura. A expectativa é de atuar no clássico contra o Corinthians, dia 13, no Pacaembu.

O departamento médico e a preparação física do Peixe tratam o caso com paciência. O jogador de 19 anos tem problema no púbis desde as categorias de base e a ideia é liberá-lo para o gramado apenas quando estiver 100%.

Sem Felippe Cardoso, lesionado, e Gabigol, suspenso, o técnico Cuca improvisou Eduardo Sasha como 9 na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, no último domingo, na Vila Belmiro. Bruno Henrique e Kaio Jorge também desempenharam a função ao longo do jogo.