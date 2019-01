Santos se empolga após clássico, cria o “Sampaolé” e provoca Nenê

O Santos se empolgou por meio de suas redes sociais depois da vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo neste domingo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Por meio da hashtag “Sampaolé”, O Peixe provocou Nenê, comentou sobre o passe “pornográfico” de Alison para o gol de Derlis González, mostrou Pablo no chão após passe de Gustavo Henrique e a caneta de Felippe Cardoso em Tiago Volpi com lance já anulado. Veja abaixo.

Olha o que encontramos no bolso do Alison 🤔 #Sampaolé pic.twitter.com/AblG513AHd

+18. O passe do Alison para o segundo gol do Peixe, você encontra no Pornhub. #Sampaolé pic.twitter.com/68PQltcsGC

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) 27 de janeiro de 2019