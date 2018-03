Santos se antecipa e prepara compra de Eduardo Sasha

O empréstimo termina no dia 31 de dezembro, mas o Santos já pensa em comprar Eduardo Sasha. Cedido pelo Internacional, o atacante rapidamente se firmou e virou unanimidade no Peixe, artilheiro na temporada, com cinco gols.

Há um valor de compra fixado no contrato de empréstimo. O alvinegro acertou a quantia com o Colorado, mas os clubes adotam sigilo. O próprio Sasha e seu empresário dizem não saber a cifra. Dirigentes santistas afirmam que não é nada exorbitante. De acordo com o site especializado Transfermarkt, o jogador de 26 anos vale R$ 8 milhões.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Eduardo Sasha mostrou o desejo de permanecer na Vila Belmiro em 2019. Se depender dele, a situação já pode ser resolvida.

“Eu trouxe duas malas. Eu sabia da oportunidade que eu receberia aqui, nesse grande clube, de grande história. Vim muito motivado para dar o meu melhor, para sem dúvidas permanecer aqui. Se depender só de mim, já poderia resolver minha situação amanhã mesmo. Vamos aguardar, trabalhar forte, para quem sabe não se acertar de vez”, afirmou.

Para conseguir manter Sasha por mais tempo, o Santos conta com bom relacionamento com o Internacional. O Peixe cedeu Leandro Damião ao Colorado recentemente. O alvinegro deseja iniciar a negociação com antecedência para evitar valores inflacionados.