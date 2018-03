Sasha quer ficar no Santos após empréstimo: “Trouxe duas malas”

Eduardo Sasha chegou ao Santos há dois meses, emprestado pelo Internacional até o dia 31 de dezembro. E se depender dele, o futuro está definido: continuar na Vila Belmiro.

Sasha vive grande fase, está ambientado e gostaria que a situação fosse resolvida rapidamente. Os dirigentes do Peixe não informaram o valor de compra fixado no contrato de empréstimo

“Eu trouxe duas malas. Eu sabia da oportunidade que eu receberia aqui, nesse grande clube, de grande história. Vim muito motivado para dar o meu melhor, para sem dúvidas permanecer aqui. Se depender só de mim, já poderia resolver minha situação amanhã mesmo. Vamos aguardar, trabalhar forte, para quem sabe não se acertar de vez”, disse Sasha, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

O atacante tem cinco gols em 12 jogos pelo Peixe na temporada. Ele rapidamente virou titular absoluto com o técnico Jair Ventura e espantou as dúvidas do torcedor, reticente com a contratação.