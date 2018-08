Santos se acerta com o Al Ahli, e Vecchio viaja para assinar contrato

O Santos está muito perto de anunciar o empréstimo de Emiliano Vecchio ao Shabab Al Ahli, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Os clubes chegaram ao acerto por um ano, com opção de compra em 2 milhões de euros (R$ 8,7 mi). O atual contrato, até 31 de dezembro de 2019, deve ser renovado.

Vecchio já viajou para fazer exames médicos e assinar o acordo. Os salários serão pagos integralmente pelos árabes. A negociação vinha se arrastando há duas semanas. O Al Jazira também demonstrou interesse.

Após sequência como titular no início da temporada com o técnico Jair Ventura, Vecchio perdeu espaço e costumava só completar o banco de reservas. Ele não estava nos planos do técnico Cuca. São 17 jogos no ano, 42 no total e apenas um gol marcado.