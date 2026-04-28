Neymar vê Santos pronto para visitar o San Lorenzo e agradece carinho da torcida argentina

Nesta terça-feira, o Santos enfrenta o San Lorenzo, às 19h (de Brasília), no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, pela terceira rodada da Sul-Americana. Relacionado para a partida, o meia-atacante Neymar destacou a importância deste confronto para as pretensões do Peixe na competição.

“Treinamos bem na última semana e estamos prontos para fazer uma grande partida e, se Deus quiser, conseguir essa vitória, que será muito importante para a sequência da Conmebol Sul-Americana”, disse o jogador ao Diário Olé, da Argentina.

“Expectativa é a melhor possível. Fiquei muito feliz com o carinho que recebi da torcida do San Lorenzo, será um grande jogo”, completou.

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O presidente Marcelo Teixeira também destacou a atmosfera na cidade por conta da partida.

“Ao caminhar pelas ruas e conversar com as pessoas, notamos uma enorme expectativa em torno da chegada do ‘Santos de Pelé, um dos maiores clubes do futebol mundial’, como têm destacado a imprensa e os torcedores por aqui. A presença do Neymar Jr., um jogador de classe mundial, também causa grande comoção, o que é completamente natural", afirmou.

"Não tenho dúvidas de que será um grande jogo, em um dos mais importantes palcos do futebol argentino. Toda essa repercussão está trazendo ainda mais ingredientes para engrandecer a partida”, finalizou.

Retrospecto favorável ao Peixe

No retrospecto contra a equipe argentina, o Santos leva vantagem. De acordo com o Centro de Memória do Alvinegro, são seis confrontos entre as equipes, com três vitórias do Peixe, dois empates e apenas uma derrota sofrida.