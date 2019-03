Santos regulariza Felipe Jonatan e lateral estreará como titular neste sábado

O Santos regularizou Felipe Jonatan na CBF e o nome do lateral-esquerdo apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) na tarde desta sexta-feira.

O Peixe inscreverá o jogador de 21 anos no Campeonato Paulista e a estreia deve ocorrer já neste sábado, contra o Oeste, às 19h (de Brasília), no Pacaembu, pela nona rodada.

O lateral treina no CT Rei Pelé há quase duas semanas e a tendência é que seja titular do técnico Jorge Sampaoli neste fim de semana. Com isso, Copete e Orinho perdem a chance de sair jogando.

Sampaoli agora tem duas dúvidas na escalação – no meio-campo, com Alison, Diego Pituca e Jean Lucas para duas vagas -, e no ataque – com Cueva, Rodrygo e Soteldo disputando uma posição ao lado de Derlis González.

Felipe Jonatan assinou contrato de cinco temporadas. O Alvinegro ainda negocia com Jorge por um empréstimo até o fim de 2019 junto ao Monaco-FRA.

