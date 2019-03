Sampaoli tem três dúvidas para escalar o Santos contra o Oeste

O técnico Jorge Sampaoli tem três dúvidas para escalar o Santos da partida contra o Oeste, sábado, às 19h (de Brasília), no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

No treinamento da última quinta-feira, o penúltimo antes do jogo, o argentino não esboçou uma escalação – a definição ocorrerá na tarde desta sexta, no CT Rei Pelé.

Há três pendências: a lateral esquerda, um dos volantes e um dos atacantes. Com todos à disposição a não ser os zagueiros Lucas Veríssimo e Luiz Felipe, Sampaoli passa a ter pelo menos três “titulares” no banco de reservas.

Na lateral, a ideia é utilizar Felipe Jonatan, mas o Peixe precisa pagar os R$ 6 milhões da multa rescisória ao Ceará e regularizá-lo até 19h desta sexta. Se o reforço não estiver em condições, Copete e Orinho disputam posição.

No meio-campo, Alison, Diego Pituca e Jean Lucas disputam duas vagas. Alison e Pituca não foram bem e acabaram substituídos na eliminação da Sul-Americana para o Rivar Plate-URU. Jean foi bem no clássico contra o Palmeiras e não foi inscrito na competição sul-americana a tempo.

No ataque, Derlis González espera pelo seu companheiro. Cueva, Rodrygo e Soteldo são as alternativas. Cueva e Rodrygo também não atuaram na Sul-Americana e Soteldo foi destaque e marcou o gol do empate em 1 a 1.

A formação, então, será: Vanderlei, Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan (Copete ou Orinho); Alison (Jean Lucas), Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Cueva (Rodrygo ou Soteldo) e Derlis González.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com