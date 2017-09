Santos reencontra Corinthians após ‘divisor de águas’ no 1º turno

A última vez que Corinthians e Santos se enfrentaram, no dia 3 de junho, em Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, também marcou a despedida de Dorival Júnior no Peixe. Após a derrota por 2 a 0 para o rival, a diretoria santista decidiu demitir o técnico e logo na sequência trouxe Levir Culpi.

Na época, o Alvinegro Praiano tinha apenas três pontos e rondava a zona de rebaixamento, enquanto o Timão já era líder do torneio nacional. Pouco mais de três meses depois, o Santos segue atrás do rival, mas vive situação bem mais confortável.

Ocupando a terceira posição no Brasileiro, com 38 pontos, e próximo de iniciar a disputa das quartas de final da Libertadores, o Peixe também não perde há 15 jogos, tendo a melhor sequência invicta do momento no torneio.

Antes preocupado com a zona da degola, a equipe santista busca uma vitória no clássico deste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada, para diminuir os atuais 12 pontos de diferença do Corinthians no topo da tabela.

“O time deles está bem no campeonato, tem bom plantel, mas a gente também tem e jogaremos em casa. Eu acho que clássico não tem favorito. Eu penso que o time que errar menos, ganha. O que der mais conta do jogo, ganhará o clássico”, disse o atacante Bruno Henrique.