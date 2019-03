Santos recusa empréstimo e busca venda de Daniel Guedes

O Santos quer negociar Daniel Guedes em definitivo. Esse foi o motivo do “não” às propostas de empréstimo do Bahia, Botafogo e Goiás.

O Peixe sabe que o lateral-direito está desvalorizado no mercado por não ter sido nem relacionado para jogos em 2019, mas acredita em ofertas razoáveis nas próximas semanas.

O Alvinegro conta com Victor Ferraz e Matheus Ribeiro para a posição e ainda estuda a vinda de outro jogador para o setor. Dentre os sparrings, Cadu e Mikael Doquinha são alternativas.

+ Santos muda estratégia, veta empréstimos e mira saídas em definitivo

Guedes não chamou a atenção do técnico Jorge Sampaoli na pré-temporada. Além de aspectos técnicos, como não participar do jogo pelo meio e se desfazer da bola rápido, o condicionamento físico não era o ideal.

Daniel Guedes foi procurado por Napoli-ITA e Girona-ESP no ano passado, quando era reposição imediata e brigava com Victor Ferraz por uma vaga no time.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com