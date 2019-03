Santos muda estratégia, veta empréstimos e mira saídas em definitivo

O Santos mudou a estratégia e não quer mais liberar jogadores por empréstimo. O objetivo do Peixe é negociar atletas com pouco espaço em definitivo.

O Alvinegro não lucrou com nenhum empréstimo recente e viu atrasos de salário, como nos casos de Cleber no Paraná e Rodrigão no Avaí.

O Santos tem oferecido jogadores no mercado e espera diminuir o elenco em breve. Atualmente, há 39 à disposição de Jorge Sampaoli, sem contar os sparrings. O Peixe ainda quer um zagueiro, um volante e um centroavante.

Em 2019, o Alvinegro liberou Vladimir (Avaí), John (Portuguesa Santista), Noguera (Gimnástic-ESP), Sabino (Coritiba), Romário (Red Bull Brasil), Matheus Oliveira e Rafael Longuine (Ponte Preta), Diego Cardoso (Guarani) e Rodrigão (Coritiba).

Veja como está o elenco do Santos:

Goleiros: Vanderlei, Everson e João Paulo

Zagueiros: Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Cleber Reis, Lucas Veríssimo, Kaique Rocha, Felipe Aguilar, Jackson Porozo e Wagner Leonardo

Laterais: Victor Ferraz, Matheus Ribeiro, Daniel Guedes, Orinho e Felipe Jonatan

Meio-campistas: Alison, Gabriel Calabres, Yuri, Carlos Sánchez, Jean Mota, Diego Pituca, Sandry, Guilherme Nunes, Lucas Lourenço, Jean Lucas, Soteldo, Bryan Ruiz e Cueva

Atacantes: Kaio Jorge, Felippe Cardoso, Eduardo Sasha, Yuri Alberto, Derlis González, Tailson, Rodrygo, Bruno Marques, Copete e Arthur Gomes

